Adeudo del ISSSTE con Chihuahua es del 2026, liquidarán todo a fin de año: delegado

El delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Marcelo Ramírez aclaró que el adeudo que se tiene con el Gobiero de Chihuahua por servicios subrogados corresponde únicamente al 2026.

Explicó que de manera natural se genera un adeudo porque constantemente se subrogan servicios y los cobros de la Secretaría de Salud del Estado se realizan de manera bimestral o trimestral por lo que, constantemente se realizan pagos al Estado.

Además, Marcelo Ramírez mencionó que el año pasado se pagó la totalidad del pasivo y se espera a finales se año también se liquide todo lo subrogado al Gobierno de Chihuahua.

Cabe señalar que, datos de la Secretaría de Salud del Estado indican que al 15 de octubre, la facturación acumulada del ISSSTE se mantiene en 66 millones 683 mil 983.33 pesos con un adeudo de 451 mil 965.62 pesos.