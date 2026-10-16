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Presenta América Aguilar resultados de 2do año de Actividades legislativas

En un ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía, la diputada América Aguilar compartió su Informe de Actividades del Segundo Año Legislativo, correspondiente al trabajo realizado del 1 de septiembre del 2025 al 30 de agosto del 2026.

Durante su gestión se destaca la generación de más y mejores oportunidades de empleo digno: con reformas a la ley contra la violencia laboral, el hostigamiento, y abonando a los derechos de las y los trabajadores, ampliando los permisos con goce de sueldo por paternidad, y para cuidar de hijas e hijos con enfermedades graves.

Así como un amplio trabajo enfocado en proteger los derechos de las mujeres y los menores, con denuncias de fallas en el Registro de Deudores Alimentarios, e impulsando la creación de Leyes de Cuidado y de Regulación de las Inteligencias Artificiales, con la implementación de sanciones para quienes realicen contenido pornográfico manipulando fotografías con IAS.

En el documento se acredita el apoyo que la diputada brindó a cientos de familias chihuahuenses, con apoyos en transporte, alimentación, vivienda, material de construcción, medicamentos e insumos escolares, así como el acompañamiento a equipos deportivos y asociaciones.

Agradeciendo el voto de confianza, Aguilar Gil refrendó su compromiso con la ciudadanía: “Mi trabajo nace de un compromiso firme con la ciudadanía, con responsabilidad y empatía para transformar nuestra comunidad, y con ese mismo propósito, vamos a seguir trabajando” aseguró.

Del mismo modo invitó a conocer más de su labor legislativa en la página del Congreso del Estado, donde ya se puede encontrar el informe de actividades, con toda la información del trabajo realizado.

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