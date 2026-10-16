Maru Campos toma protesta a Luis Aguirre como nuevo titular de la SSPE

La gobernadora Maru Campos tomó protesta a Luis Aguirre como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien ahora estará encargado de dirigir las acciones de la dependencia para garantizar entornos de paz en todas las regiones de Chihuahua.

En el acto, la titular del Ejecutivo felicitó al funcionario por ser quien ahora asume esta encomienda clave para la entidad, y lo instó a desempeñar su cargo con la responsabilidad que se merecen las familias.

Por su parte, Aguirre se comprometió a desempeñar de manera leal y patriótica este encargo, con el compromiso de velar en todo momento por el bien y la prosperidad de las y los chihuahuenses.

El ahora titular de la SSPE es licenciado en Criminología y en Derecho. Cuenta con estudios de Maestría en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública por el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado, así como con certificación de la Academia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, en el Diplomado en Alta Dirección y Gestión Estratégica.

Es además especialista en seguridad pública, investigación criminal y operaciones policiales, y ha recibido adiestramiento por la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México, aunado a diversas capacitaciones nacionales e internacionales.

Registra una trayectoria profesional en seguridad e investigación criminal desde 2009 y fue integrante fundador del Grupo Especial de Reacción de la Fiscalía General del Estado, donde posteriormente asumió la coordinación estatal de los agrupamientos de reacción y operaciones especiales de la Policía de Investigación.

En Ciudad Juárez, desempeñó los cargos de: Director Operativo, Director General de Policía y Coordinador General de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Desde 2022 se desempeñó como subsecretario de Estado Mayor de la SSPE, donde impulsó la creación y consolidación de la Fuerza Especial SWAT, el Grupo Especial de Detectives y las capacidades de Análisis Táctico de Plataforma Centinela.