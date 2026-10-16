Es delito federal comprar insumos de uso exclusivo del Sector Salud, advirte Coespris

Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) hizo un llamado para que la población evite comprar insumos o medicamentos que sean de uso exclusivo del Sector Salud pues ello constituye un delito federal.

Señaló que Coespris realiza acciones de vigilancia en todo lo relacionado con publicidad para la venta de medicamentos, dispositivos o insumos de salud; en caso de detectar una irregularidad se da vista a la Cofepris quien toma las acciones necesarias para el retiro de los anuncios en cuestión.

El comisionado estatal también alertó a la población a no comprar en redes sociales medicamentos para bajar de peso pues existe certeza del buen manejo que se le por parte del vendedor y además, por tratarse de sustancias que deben ser administradas y vigiladas por expertos de la salud, respecto a las diversas acciones secundarias que se han registrado.

“No sabemos el manejo que se les dan a través de las redes sociales, son medicamentos de empleo delicado, son medicamentos que exigen una supervisión por parte de un profesional de la salud. Entonces, el llamado a la población es hacer que se eviten comprar ese tipo de medicamentos, porque sí o sí es un riesgo sanitario”.