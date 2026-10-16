Invita OIC a denunciar malos actos de funcionarios a tráves de Chatbot

Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control (OIC) invita a los ciudadanos en denunciar o dar queja de malos actos de funcionarios municipales a través de Chatbot “Hola Vecino”, se da atención de inmediato.

“Cualquier personas 6141300400 recibimos todas las quejas, denuncias y canalizamos lo que puede llegar a través de este canal”, comentó.

En lo que va del año se han recibido 127 folios que no son denuncias y de estos solo 16 han sido hechos de denuncias y estas se turna a una investigación, todo puede ser quejas o servicio de otros municipios que se canalizan pues han llegado quejas de funcionarios del municipio de Ciudad Juárez.

Cabe destacar que el OIC está abierto a la ciudadanía para investigar los hechos que se reporten graves o no graves.