Llama CCV a conductores a manejar con precaución ante zanjas o socabones tras lluvias

Luis Carlos Bustamante, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) dio a conocer un llamado a los ciudadanos a los conductores ha manejar con precaución ya que se espera que el clima de lluvias y aire fresco se mantenga durante la semana.

“Si, lamentablemente se han presentado algunos incidentes al norte de la ciudad por trabajos en las vialidades por lo que hacemos un llamado a los conductores, a manejar con mucha precaución, reducir la velocidad, conservar su distancia con otros vehículos y hacer caso de la señalización, sobre todo en áreas donde hay trabajos en las calles y avenidas”, comentó.

Durante la noche y madrugada se presentó una gran lluvia que dio paso a inundaciones en la ciudad y daños estructurales debido a las zanjas que se dieron en algunos puntos de la ciudada.

“De igual manera recordarles que hay diversos puntos en la ciudad, los cuales regularmente se inundan y que eviten intentar cruzarlos para evitar algún incidente grave”, señaló.