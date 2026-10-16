Recurso debe ser para las familias, no para beneficiar a funcionarios: Carrillo

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo señaló que el recurso que administra la dependencia a su cargo tiene que utilizarse en beneficio de las familias y no para favorecer a ningún funcionario en lo particular.

Señaló que desde que asumió el cargo el pasado 13 de junio, recibió la instrucción de la gobernadora de hacer política social humanista, con las personas al centro de los programas y acciones.

Asimismo, dijo que ante situaciones como la reducción de participaciones federales para Chihuahua, el recurso público se tiene que administrar lo mejor posible, hacer más con menos: “hay que vigilar lo que se hace y hay que vigilar lo que se ha hecho porque luego se quedan muchas inercias, algunos gastos que son innesarios, por ejemplo, a veces alguien trae muchos camarográfos y un servidor anda solito, ese tipo de cosas son los que se deben cuidar”.

Agregó que en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común no se politiza nada y que en lo personal, tiene mucho trabajo como para distraerse en dimes y diretes.

“Nosotros no politizamos nada, estamos para servir a la gente. Lo que nos ha encargado la gobernadora es hacer política social humanista, poner a las personas al centro y eso es lo que nosotros hacemos. Quienes politizan esto tienen que responder qué es lo que quieren o porqué están comentando las cosas que comentan. Yo personalmente no tengo interés de entrar en ese tipo de discusiones porque mi trabajo ya tiene suficiente y creo que mi responsabilidad es bastante delicada como para estarme preocupando por dimes y diretes, sobre todo de personas que pareciera que ya no tienen otra cosa un poco más importante que hacer”.