Refuerza SSPE revisiones de control y seguridad en los centros penitenciarios del estado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, mantiene de forma permanente y estratégica los operativos de revisión en los Centros de Reinserción Social del estado, como parte de una política integral orientada a garantizar la gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad al interior del sistema penitenciario.

En materia de control y seguridad, los datos reflejan un cambio estructural en la forma de supervisar y prevenir riesgos: las revisiones realizadas en los centros penitenciarios pasaron de 119 mil en 2023 a casi 400 mil en 2025, lo que derivó en más de 42 mil decomisos de objetos no permitidos, resultado de una estrategia constante, preventiva y coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

Como parte de estas acciones permanentes, el 21 de enero de 2026 se llevaron a cabo operativos de revisión extraordinaria en dos Centros de Reinserción Social del estado.

El primero de los operativos se realizó en el CERESO Femenil No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, con la participación de personal del Sistema Penitenciario, DEFENSA y Guardia Nacional, sumando un estado de fuerza de 98 elementos, quienes ingresaron a los módulos 1 y 2.

De manera paralela, se realizó una revisión en el CERESO No. 4, en Hidalgo del Parral, donde participaron 80 elementos del Sistema Penitenciario, Guardia Nacional y DEFENSA. En este operativo se revisaron los módulos 1, 2, 3, 4, áreas de ingreso y talleres, así como a 371 personas privadas de la libertad y 84 estancias.

Como resultado de esta última intervención, no se detectaron objetos de relevancia, asegurándose únicamente excedente de prendas de vestir, lo cual confirma la efectividad de las revisiones continuas y preventivas que se realizan de manera sistemática en los centros penitenciarios.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera que estas acciones no son aisladas, sino parte de una estrategia permanente de control, supervisión y prevención, orientada a fortalecer el orden interno, reducir riesgos y garantizar que los Centros de Reinserción Social operen bajo condiciones de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener y fortalecer las revisiones penitenciarias en todo el estado, en coordinación con las fuerzas federales, como un eje fundamental para la seguridad y la paz en Chihuahua.