Refuerza SSPE acciones de movilidad para evitar accidentes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) intensificó sus estrategias de prevención para evitar que errores humanos deriven en tragedias, priorizando la seguridad de peatones y conductores en todo el estado.

A través del programa “Chihuahua se pinta seguro”, se han rehabilitado cientos de cruces peatonales y semáforos, dando prioridad a quienes transitan a pie y fortaleciendo la infraestructura vial en puntos de alto flujo.

Con el programa “Héroes de la Vida”, se trabaja directamente en escuelas para formar a niñas, niños y adolescentes en cultura vial, fomentando desde la infancia el respeto a las normas de tránsito y la corresponsabilidad ciudadana.

Asimismo, el Operativo Carrusel está diseñado para marcar un ritmo de circulación seguro en las principales vialidades, regulando la velocidad del tráfico y reduciendo riesgos.

El Subsecretario de Movilidad, César Komaba, informó que la Policía Vial mantiene operativos permanentes para prevenir el exceso de velocidad y sancionar el uso de distractores al conducir.

La SSPE recuerda que la seguridad vial es una responsabilidad compartida: los límites de velocidad en zonas escolares son de 20 km/h, mientras que en avenidas urbanas es de 50 km/h. Respetar estas disposiciones salva vidas y previene tragedias.