Refuerza Policía Municipal vigilancia y prevención en la colonia 11 de Febrero

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Unidad de Atención a Robo Casa Habitación, mantienen un despliegue operativo en la colonia 11 de Febrero y sectores aledaños como parte de una estrategia de prevención y vigilancia orientada a fortalecer la seguridad de usuarios y operadores del transporte público.

Las acciones contemplan recorridos preventivos, revisiones, presencia policial en puntos estratégicos y tareas de inteligencia que permiten identificar situaciones de riesgo y atender oportunamente reportes ciudadanos.

La estrategia busca inhibir conductas delictivas, reforzar la tranquilidad de las familias que habitan en el sector y brindar mayor certeza a quienes diariamente utilizan las distintas rutas de transporte público.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene coordinación permanente entre sus distintas áreas operativas para reforzar la vigilancia en zonas prioritarias de la ciudad y continuar generando entornos más seguros para la ciudadanía.