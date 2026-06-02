Nulidad por “intervención extranjera” es pretexto de Morena para escudarse de una derrota electoral en Chihuahua: Arturo Medina

Ante la adición al artículo 41 constitucional de que la “intervención extranjera” sería motivo de nulidad de un proceso electoral, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, manifestó que “es un pretexto” de Morena y la 4T ante una eventual derrota en el 2027, especialmente en Chihuahua.

“Quieren poner ese pretexto, se quieren escudar ante la derrota evidente que tendrán en el 2027 y en el 2030, hablando a futuro de las próximas elecciones, porque el país ya despertó”, resaltó Medina Aguirre.

Y es que a decir del líder de la bancada priista en el Poder Legislativo local, “Chihuahua es un referente de lo que estamos viviendo en la política nacional, en contra del gobierno de Morena”.

Respecto al evento de apoyo a la gobernadora Maru Campos ante los embates políticos por parte del Gobierno Federal, el diputado Arturo Medina destacó que “la Gobernadora se vio arropada por miembros de su partido, de la ciudadanía chihuahuense, con lo cual se demuestra que en Chihuahua hay fuerza, hay unidad y sobre todo ganas de salir adelante, que no se permitirá de ninguna manera que entre Morena”.