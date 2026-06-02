Destaca estudiante de FCCF-UACH en competencia internacional de atletismo adaptado

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoció la destacada participación de Diego Rodríguez, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, quien obtuvo importantes resultados durante el Desert Challenge Games 2026, celebrado en Arizona, Estados Unidos.

En esta competencia internacional de atletismo adaptado, el universitario conquistó el primer lugar en lanzamiento de impulso de bala y el primer lugar en lanzamiento de jabalina dentro de la categoría F34 Sub-20, resultados que reflejan su preparación, disciplina y compromiso con el deporte de alto rendimiento.

La participación de Diego Rodríguez en este evento reunió a atletas de distintas regiones y representó una valiosa oportunidad para demostrar su talento en el escenario internacional, además de fortalecer su experiencia competitiva.

Estos logros ponen en alto el nombre de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al evidenciar el esfuerzo, la constancia y la dedicación que caracterizan a sus estudiantes tanto en el ámbito académico como en el deportivo.

La comunidad universitaria felicita a Diego Rodríguez por este importante resultado y le desea éxito en las próximas competencias que formarán parte de su trayectoria deportiva.