Si tenemos que ir solos, le vamos a entrar, si es en alianza, serán las dirigencias las que definan las posiciones: Fermín Ordóñez

Fermín Ordóñez, dirigente estatal de Movimiento Territorial del PRI, destacó que tras su registro como “defensor” de Chihuahua capital, él está dispuesto a esperar las definiciones de si irán solos o en alianza en el próximo proceso electoral.

“Primero que nada, yo quiero agradecer al dirigente estatal de mi partido que nos haya permitido seguir este procedimiento que seguimos todos los priistas. Y bajo esa tesitura estamos bajo la directriz de nuestra dirigencia estatal”, declaró Ordóñez Arana.

El líder estatal de MT añadió que “es un asunto este de la alianza que se definirá a nivel nacional y lo definirá también nuestro dirigente estatal. Hasta ese momento nosotros tomaremos el curso y las acciones que nos implique nuestro partido. Si tenemos que ir solos, le vamos a entrar solos a la contienda electoral previo consentimiento de nuestra dirigencia estatal. Y si tenemos que ir en alianza, será el partido el que defina las posiciones y quiénes ocupan los espacios en alianza”.

“Entonces, nosotros estamos tranquilos, estamos esperando lo primero que es el evento de registro formal de protesta que viene por ahí en próximos días, que se tiene programado. Y después de ahí, la dirigencia nos marcará la pauta de la posición y los espacios”, explicó Fermín Ordóñez.