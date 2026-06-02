Superaron meta de registro al PEUA, seguirá abierto programa pero sin beneficios de reinscripción

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz indicó que prácticamente se alcanzó al cierre de mayo se superó la meta de registros para el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA).

Asimismo, dijo que si bien, la prórroga que había otorgado la Federación concluyó al 29 de mayo, el registro para el PEUA permanecerá abierto todo el año, pero sin el beneficio del retroactivo.

“Eso lo veo como algo positivo porque la verdad es que el tema de la tarifa eléctrica es clave para el Estado, para poder producir”, expresó al recordar que alrededor de 13 mil productores tendrán el beneficio de un subsidio.