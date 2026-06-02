Entrega Gobierno del Estado herramientas para la producción agropecuaria en Moris

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó a cabo la entrega de apoyos del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA), en el municipio de Moris.

La distribución se realizó en las comunidades de Mesa Colorada y Mesa de Abajo, pertenecientes a la sección municipal de Bermúdez.

Esto como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento productivo en la región, y con el propósito de respaldar las actividades agrícolas y productivas de las familias mediante herramientas e insumos para el trabajo de campo.

En conjunto, la jornada permitió la entrega de 3.6 toneladas de paquetes productivos y apoyos alimenticios en beneficio de las comunidades atendidas.

El secretario Enrique Rascon Carrillo titular de la SPyCI, destacó que el programa PIPA forma parte del trabajo permanente que se desarrolla en la Sierra Tarahumara para fortalecer las capacidades productivas y mantener la atención cercana en las comunidades.

Expresó que acciones forman parte del acompañamiento permanente que se mantiene en la región serrana, en donde acercan herramientas e insumos que contribuyan al fortalecimiento de las actividades productivas en las comunidades.

La Secretaría informó que continuará con las jornadas del Programa Integral para la Producción Agraria en distintos municipios serranos, y asi fortalecer la atención territorial y la coordinación con las comunidades.