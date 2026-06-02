Arturo Medina cuenta con el perfil, la capacidad y el compromiso para encabezar la CNC en Chihuahua: JL Villalobos

El diputado local y Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Villalobos García, expresó su total respaldo al nombramiento de Arturo Medina Aguirre, Diputado Local por el Distrito 22 y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, como nuevo dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua.

Villalobos García destacó que la designación, reconoce la trayectoria, experiencia y compromiso que Arturo Medina ha demostrado a lo largo de su carrera política, particularmente en la defensa de las causas del campo chihuahuense.

“Arturo Medina es un priista de resultados, cercano a la gente y conocedor de las necesidades de las familias que viven del campo. Su liderazgo, capacidad de gestión y sensibilidad social lo convierten en el perfil idóneo para encabezar los trabajos de la CNC en nuestro estado”, señaló.

El Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario afirmó que este nombramiento fortalecerá la representación de Chihuahua dentro de una de las organizaciones más importantes del priismo nacional, al tiempo que permitirá impulsar una agenda cercana a los productores, ganaderos y trabajadores del sector rural.

Asimismo, refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con Arturo Medina desde las distintas responsabilidades que ambos desempeñan dentro del partido, con el objetivo de consolidar la unidad, fortalecer las estructuras territoriales y generar mayores oportunidades para las comunidades rurales.

“Desde la dirigencia nacional de Afiliación y Registro Partidario reconocemos y respaldamos plenamente este nombramiento. Estoy convencido de que Arturo realizará una gran labor al frente de la CNC y contará siempre con nuestro apoyo para impulsar las causas del campo chihuahuense”, agregó.

Finalmente, José Luis Villalobos reiteró que el PRI continúa fortaleciendo sus cuadros y liderazgos en todo el país, apostando por perfiles con experiencia, resultados y profundo compromiso con la ciudadanía, como es el caso de Arturo Medina Aguirre.