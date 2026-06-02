Crimen organizado va a meter mano en elecciones judiciales del 2029; señala Vázquez

Mario Vázquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que tras el cambio a la reforma judicial para el proceso de elección se llevará a cabo en 2029 fue por un error de Morena ya que no se dieron los cambios adecuados por las elecciones del 2027 y alerta de posible intervención del crimen organizado.

La Elección judicial pasa a 2029 y no en 2027, en un inicio se marcaba en 2027 con las elecciones de gobernadores sin embargo, dieron cuenta que era una elección complicada y se manda a 2029.

Asegura que no se corrigieron los procesos de fondo pues quedan fuerzas extrañas en los partidos y en este caso señala que Morena mete las manos para el uso del acordeón

“El crimen organizado así como lo hace en el poder ejecutivo se va a meter con el poder judicial con intereses que aportan algunos en campaña”, comentó.

Reitera que Morena está cuidando su popularidad y compromisos para llegar al poder pues algunos jueces siguen en campaña por el poder.

“Falta corregir el poder judicial y tenemos la posible filtración del crimen organizado con la concentración del poder que da un debilitamiento en el estado de derecho”, comentó.

Asegura que esto afecta la inversión para el país pues se debilita el estado de derecho y no se cumple con la ley.