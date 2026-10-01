Refuerza Policía Municipal vigilancia preventiva en canal Chuvíscar

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de octubre de 2026.- Con el objetivo de prevenir delitos y faltas administrativas, así como procurar el bienestar y la seguridad de las personas que transitan o se encuentran en las inmediaciones del canal Chuvíscar, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mantiene una vigilancia constante en este sector de la ciudad.

Los recorridos preventivos son realizados por elementos del grupo C4M, así como por otros grupos de la Subdirección Táctica y agentes del turno ordinario, quienes realizan patrullajes en diferentes horarios del día y de la noche, los siete días de la semana, tanto al interior como en los alrededores del canal, con la finalidad de detectar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Como parte de estas acciones, los agentes permanecen atentos para identificar conductas que puedan representar un riesgo para las personas o derivar en la comisión de delitos y faltas administrativas, además de brindar apoyo a quienes pudieran encontrarse en alguna situación que requiera la intervención de la Policía Municipal.

La vigilancia se complementa con el monitoreo de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), desde donde los ciber operadores pueden detectar situaciones irregulares y dar aviso oportuno a las unidades que se encuentran en campo para una atención inmediata.

La DSPM recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo, emergencia o hecho que requiera la presencia de los agentes, puede solicitar apoyo a través de la línea 911.