Refuerza Policía Municipal vigilancia con despliegue del Halcón 1 en zonas relevantes

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevención del delito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementa un operativo permanente de vigilancia aérea a través del helicóptero Halcón 1, el cual realiza patrullajes estratégicos desde el cielo de la ciudad.

Durante el operativo, el Halcón 1 sobrevuela zonas previamente identificadas por su incidencia, brindando apoyo táctico y visual a las unidades terrestres, lo que permite ampliar el radio de vigilancia, detectar movimientos sospechosos y reforzar la presencia policial de manera preventiva.

La vigilancia aérea se convierte en una herramienta clave para anticipar conductas delictivas, coordinar acciones en tiempo real y responder de manera más rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo.

La DSPM reiteró que este tipo de operativos forman parte de la estrategia integral de seguridad, la cual combina la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), patrullajes terrestres y aéreos, así como el trabajo coordinado con las distintas áreas operativas, con el fin de brindar mayor tranquilidad a las familias.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través del número de emergencias 9-1-1, la app Marca el Cambio o la red vecinal, recordando que la participación ciudadana es fundamental para mantener entornos más seguros.