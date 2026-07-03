Refuerza Gobierno Municipal atención a denuncias por maltrato animal; detienen a sospechoso de maltrato y resguardan a perrita y sus 5 cachorros

En acciones conjuntas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y la Policía Municipal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de julio de 2026.- En respuesta a un reporte ciudadano recibido el pasado miércoles a través de la aplicación Marca el Cambio, el Gobierno Municipal, mediante la coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA), detuvo a una persona por presunto maltrato animal y puso bajo resguardo a una perrita y sus cinco cachorros, quienes actualmente reciben atención y valoración veterinaria.

La intervención se originó tras una denuncia en la que se aportó evidencia videográfica sobre una agresión contra uno de los cachorros. En atención al reporte, elementos de la DSPM acudieron a un domicilio de la colonia Nuevo Chihuahua, donde realizaron la detención de un hombre por una falta relacionada con actos que maltratan, lesionan o ponen en riesgo la integridad de un animal de compañía.

De manera simultánea, personal de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal resguardó a la perrita y a sus cinco cachorros, quienes permanecen bajo observación y atención veterinaria para determinar su estado de salud y garantizar su recuperación. Una vez que las condiciones lo permitan, serán integrados a un proceso de adopción responsable.

Como parte del procedimiento legal, el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, autoridad competente para llevar a cabo la investigación y determinar las responsabilidades que correspondan.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de atender con oportunidad los reportes ciudadanos y fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones para proteger a los animales, promover una cultura de denuncia y consolidar acciones que contribuyan a prevenir el maltrato animal en Chihuahua Capital.