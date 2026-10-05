Refuerza Gilberto Loya operativos espejo para combatir delitos contra personas migrantes

Como parte de las acciones de coordinación fronteriza impulsadas por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE ha realizado durante la presente administración un total de 213 operativos espejo, mediante los cuales se han fortalecido las labores de prevención y combate a delitos relacionados con el tráfico y afectación de personas migrantes.

Durante este periodo, elementos de la SSPE han rescatado y brindado apoyo a mil 768 personas migrantes que se encontraban en distintas situaciones de riesgo, además de detener a 204 personas por su probable participación en delitos como tráfico de migrantes, secuestro, privación ilegal de la libertad, promoción de conductas ilícitas, delitos contra la salud y extorsión, entre otros.

Derivado de estas acciones, las autoridades también han asegurado 78 armas de fuego, 84 cargadores y 6 mil municiones, además de 128 mil pesos y 52 mil 860 dólares.

Uno de los resultados más recientes se registró el pasado 30 de septiembre, cuando elementos de la SSPE localizaron dos vehículos que transportaban a un grupo de personas en el poblado de Doctor Porfirio Parra, municipio de Juárez, durante recorridos tácticos realizados como parte de los operativos espejo.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando los agentes tuvieron contacto con las personas que viajaban en las unidades y realizaron un dispositivo de revisión y entrevistas. Durante estas acciones, las personas manifestaron que se trasladaban con la intención de cruzar hacia Estados Unidos por la zona de Práxedis G. Guerrero.

En el lugar fueron detenidos Fredinson Miguel P. P., Leonardo C. L. y Ailyn Karina R. O., por su probable participación en el delito de tráfico de migrantes, además de que fueron asegurados los dos vehículos utilizados para el traslado.

Como parte de la intervención, la SSPE brindó resguardo y canalizó a 12 personas migrantes, entre ellas ocho mexicanas, tres guatemaltecas y una ecuatoriana, quienes fueron trasladadas al centro de apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) más cercano para recibir la atención correspondiente.

La coordinación permanente en la zona fronteriza permite fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas migrantes, así como combatir a quienes buscan obtener beneficios ilícitos mediante su traslado o explotación.

La SSPE refrendó su compromiso de mantener los mecanismos de coordinación con autoridades nacionales y estadounidenses para prevenir delitos en la región fronteriza, brindar atención a personas en situación de riesgo y fortalecer la seguridad de quienes transitan por el estado de Chihuahua.