Aseguran vehículos utilizados en homicidio en estacionamiento de Fashion Mall y otros hechos violentos

La noche de este sábado, agentes investigadores localizaron y aseguraron tres vehículos utilizados en el homicidio cometido en el estacionamiento de Fashion Mall, así como en otros hechos violentos.

El aseguramiento ocurrió en las calles 15 de Enero y Ramón Betance, en la colonia Diego Lucero.

Los vehículos asegurados son una camioneta Honda Odissey, un Nissan Altima y una motocicleta.

Según trascendió, los vehículos fueron utilizados en la ejecución de un hombre en el estacionamiento de Fashion Mall, así como en otros homicidios bajo el mismo modus operandi.