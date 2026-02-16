Refrenda Memo Ramírez respaldo al sector ganadero en Parral y Valle de Zaragoza

El diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, participó en los actos de renovación de mesas directivas de la Asociación Ganadera Local del Valle de Zaragoza y de la Asociación Ganadera Local de Lecheros de Hidalgo del Parral, donde reiteró su compromiso de mantener una agenda cercana, permanente y coordinada con el sector productivo.

En Valle de Zaragoza, el legislador felicitó a la nueva dirigencia por asumir la responsabilidad de conducir a una de las actividades más representativas de la región. Subrayó que el liderazgo, la unidad y la visión estratégica serán clave para seguir fortaleciendo al sector y defender los intereses de quienes diariamente sostienen el campo con su trabajo.

Por su parte, en Hidalgo del Parral reconoció el compromiso de la nueva mesa directiva de los productores lecheros, destacando que la ganadería no solo es motor económico, sino también identidad, tradición y sustento de miles de familias chihuahuenses.

Ramírez enfatizó que la renovación de dirigencias representa una oportunidad para consolidar organización, fortalecer la representación del sector y generar mayor coordinación institucional que permita enfrentar los retos actuales con visión de largo plazo.

“Desde mi responsabilidad como diputado, reitero mi compromiso de trabajar de la mano con ustedes para impulsar el desarrollo ganadero y generar más oportunidades para nuestra región”, expresó.

En ambos encuentros, productores y liderazgos coincidieron en la importancia de mantener unidad y colaboración permanente para fortalecer la competitividad del campo, impulsar mejores condiciones de producción y garantizar estabilidad para las comunidades rurales.

Con estas reuniones, el diputado reafirma su presencia territorial y su disposición de acompañar al sector ganadero en esta nueva etapa de organización y crecimiento regional.