Reforman Ley para que se implementen programas y campañas de sensibilización entre los estudiantes, para garantizar una cultura inclusiva

El Congreso del Estado reformó hoy, la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para incorporar como parte de las obligaciones de la Secretaría de Educación y Deporte, la implementación de programas y campañas de sensibilización entre los estudiantes, para garantizar una cultura inclusiva.

La diputada Nancy Janeth Frías Frías, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, dio a conocer que, del análisis de la iniciativa, se tomaron en cuenta datos del INEGI que revelan que del más reciente Censo de Población y Vivienda que se llevó a cabo en 2020 , de las poco más de 126 millones de personas que constituyen el total de población en la república mexicana, 7 millones, 178 mil son personas con algún tipo de discapacidad, cifra que también incluye a quienes tienen algún problema o condición mental, por lo que representan el 5.7 % de la población total del país; de ellas, 53 % son mujeres y 47 % son hombres.

En ese sentido, explicó que en base a dicho estudio, se consideró como persona con discapacidad a aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna actividad específica de la vida cotidiana, como por ejemplo caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además, también incorporó a las personas que tienen algún problema o condición mental, que puede incluir el autismo, síndrome Down, esquizofrenia, retraso mental leve o grave, entre otros.

Ahora bien, respecto a las cifras específicas para el Estado de Chihuahua, conforme al censo, el total de población asciende a poco más de 3.7 millones de personas y del referido universo, arriba de 167 mil son personas con discapacidad, lo que representa que el 4.5% del total de la población tiene alguna discapacidad.

Y en donde poco más de 32 mil personas presentan dificultad para oír o no pueden hacerlo, a pesar de usar aparato auditivo, lo que significa que el 0.85% de la población del Estado de Chihuahua tiene problemas auditivos o de sordera.

Es así que, tomando como base dichos estudios entre otros argumentos, es dable hacer hincapié, en el concepto de la perspectiva de inclusión, la cual debe entenderse como los principios, metodologías y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y revertir la discriminación, desigualdad y exclusión de las personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la accesibilidad universal.

De esta manera la reforma antes plateada se aplicó al artículo 19, fracción XIII; y se adicionó la fracción XV, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 19. …

I. a XII. …

XIII. Implementar programas y campañas de sensibilización entre los estudiantes, para garantizar una cultura inclusiva.

XIV. …

XV. Las demás que se determinen necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

La iniciativa fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.