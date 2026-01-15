Reforma electoral garantiza autonomía del INE y elecciones menos costosas: Sheinbaum

Ciudad de México. Al señalar que la reforma electoral aún no está lista, y que se presentará a principios de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la representación de las minorías, la reducción de gastos en comicios, incluidos partidos y mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Se pronunció porque las plurinominales se elijan de manera diferente, que no sean las cúpulas las que decidan, sino la gente. El objetivo, sostuvo, es fortalecer el régimen de democracia participativa y rechazó señalamientos de autoritarismo.

“Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía”, sostuvo, al tiempo en que acotó que no se reunirá con los coordinadores de los partidos aliados. A estos últimos, dijo, los recibirá la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En su conferencia de prensa, apuntó que busca que la reforma sea por consenso, que fortalezca la democracia y la fiscalización de los recursos. “Cómo se usan los recursos, quién los usa, cuándo se hacen las sanciones… temas que nos parecen relevantes”.

Afirmó que “no hay argumentos para decir que es un gobierno autoritario, eso se cae por su propio peso, y tampoco van a tener argumentos con la propuesta que vamos a enviar de que habrá autoritarismo, porque no estamos de acuerdo con ello”.

La mandataria subrayó que “todavía estamos trabajando (en la propuesta), contestando algunas preguntas que permitan hacer una reforma aceptable, que resuelva todos estos problemas que a la gente no le parecen”.

Cuestionó que la oposición, “incluso la derecha internacional ha querido decir que en México no hay democracia y hay un régimen autoritario. Falso de toda falsedad, hay democracia electoral, libertad absoluta, respeto a derechos humanos”.

Sostuvo que la reforma electoral no va a desaparecer “cosas que han funcionado en México, pero sí que fortalezca la democracia, la fiscalización de los recursos”.

Pero “todavía no tenemos la propuesta, y ya la calificaron… hay debate de que es una autoritaria y no la hemos presentado”.

Se pronunció por una reducción de los gastos en general, a los partidos, al INE, a los Oples.

“Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. También consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”, dijo la presidenta. “Que esos recursos se utilicen en otras cosas”.

Consideró que en la reforma electoral debe establecer también mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país y la participación de los mexicanos en el exterior.

“Entonces es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral y que garantiza la democracia; la democracia electoral, la democracia participativa. Esencialmente, eso es lo que vamos a presentar. y el fortalecimiento de las consultas. Muy importante. Todo el mundo tiene consultas para decisiones de muchísimos temas en el país”.