Reforma electoral de Sheinbaum quiere convertir a Morena en partido único y de Estado; van por el control de todo: PRI Chihuahua

El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, reiteró que la iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, pretende convertir a Morena en un partido único y de Estado.

“Vemos algo que hemos criticado. Nunca había surgido una iniciativa de reforma electoral de parte del poder público. Es una iniciativa unilateral por parte de Morena y de la presidenta de la República, atenta contra la vida política y democrática del país. Trata de convertir a Morena en un partido único en el país, sobre todo por cómo pretenden elegir a los legisladores plurinominales”, declaró Domínguez.

El también diputado federal argumentó que “esto puede propiciar un exceso de sobrerrepresentación, porque va a darse el caso de que existan Distritos en los cuales Morena quede en segundo lugar y teniendo representantes de otros partidos. La definición de los diputados plurinominales surge a partir de un principio del derecho constitucional y de la teoría política, que es el principio de oposición garantizada. Este principio de oposición garantizada tiene como propósito que las minorías accedan al ejercicio de la toma de decisiones del primer poder. Por lo tanto, están invalidando el ciclo de oposición que se ha creado en el pasado para que pudieran tener las minorías en una representación y buscan tener ellos en control de las Cámaras”.

Alex Domínguez añadió que esta iniciativa de reforma electoral “no tiene calidad técnica. No tiene estudio, no tiene una construcción política adecuada. Esta reforma tampoco es bien vista por sus propios aliados. Hace que se pierda el concepto adecuado de la democracia. Vamos a dar nuestros argumentos técnicos para operar expresar nuestro rechazo, porque de plano quieren asumir el control de las instituciones”.