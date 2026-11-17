La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reportó una disminución significativa en los robos a establecimientos comerciales durante el operativo del Buen Fin 2026, de acuerdo con los indicadores presentados ante la Mesa Regional de Seguridad, que reflejan avances en materia de prevención y vigilancia.

Las cifras muestran que el robo a local comercial con violencia registró apenas un caso durante 2026, frente a los cinco reportados en 2024, lo que representa una reducción del 80 por ciento. En comparación con 2025, cuando se contabilizaron tres incidentes, la disminución fue del 67 por ciento.

En cuanto a los robos a establecimientos sin violencia, se reportaron cuatro casos durante el operativo de 2026, frente a los 10 registrados en 2024, una reducción del 60 por ciento. Asimismo, el indicador representa una disminución del 64 por ciento respecto a 2025, cuando se contabilizaron 11 incidentes.

El comparativo histórico también evidencia el avance de las estrategias de seguridad implementadas por la DSPM: los robos con violencia disminuyeron 95 por ciento respecto a 2021, mientras que los cometidos sin violencia registraron una baja del 76 por ciento en el mismo periodo.

Como parte de los resultados del operativo Buen Fin 2026, se informó sobre la detención de cinco personas: tres por hechos relacionados con robos sin violencia y dos por robos con violencia, lo que refleja también las acciones de respuesta y vigilancia desplegadas para proteger a los establecimientos comerciales y sus clientes.

Los resultados presentados ante la Mesa Regional de Seguridad destacan la reducción de la incidencia delictiva en el sector comercial y el avance de la Policía Municipal en las labores de prevención, atención y combate al robo durante uno de los periodos de mayor actividad económica.