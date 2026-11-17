Las acciones de semiconductores y de inteligencia artificial (IA) cayeron fuerte este lunes en Wall Street, por el endurecimiento de los controles de exportación de Estados Unidos y la crisis de NVIDIA.

El índice de Semiconductores de Filadelfia (Sox) cayó 5.28% y cotizó en 9,610.70 unidades, haciendo que el Nasdaq perdiera 2.49 por ciento.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció medidas para impedir que empresas chinas alquilen capacidad de cómputo avanzado de forma remota en centros de datos ubicados en terceros países. Esto se suma a las nuevas exigencias de licencias para exportar chips hacia naciones como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil.

“Continúa la ola de ventas de acciones tecnológicas en Wall Street, desencadenada por una crisis de gobierno corporativo en NVIDIA tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang. El directorio confirmó que no está considerando su regreso, pese a las solicitudes de líderes de la industria, incluido Sam Altman”, consideraron analistas de XTB, bróker financiero y plataforma de inversión global de origen polaco.

“El nerviosismo aumenta por el endurecimiento de las regulaciones del Departamento de Comercio, que cierran vacíos legales en las restricciones a las exportaciones hacia centros de datos chinos, la próxima publicación de resultados trimestrales de NVIDIA y el inminente debut bursátil de Anthropic”, añadieron.

“El panorama se muestra cada vez más frágil a medida que la prima de NVIDIA en el ámbito de la IA se va desvaneciendo y los inversionistas reevalúan la solidez del ecosistema construido en torno a su dominio”, afirmó Ben Emons, fundador de FedWatch Advisors, en una nota.

Ross Mayfield, analista de Estrategia de Inversión en Baird, explicó que la volatilidad responde a un tira y afloja constante en las carteras. “En las últimas dos semanas ha sido algo cotidiano: algunos días los valores de inteligencia artificial se disparan y, al día siguiente, caen en picada”, señaló, aunque aclaró que los inversionistas no están huyendo presa del pánico, sino rotando hacia sectores más defensivos como el consumo básico.

Analistas de Capital Economics, destacaron que el sector tecnológico estadounidense enfrentará “otra semana crucial con dificultades”, señalando que tanto el reporte de NVIDIA como la OPI, el jueves, de Anthropic funcionarán como “las últimas pruebas para medir el sentimiento en torno al auge de las acciones de IA”.

Toma de ganancias

Las acciones de SanDisk, diseñadora de productos de almacenamiento de memoria flash, fueron las de peor comportamiento en la sesión con una baja de 8.58% a 809.11 dólares.

En segundo lugar, el ADR de Arm Holdings, productora de semiconductores y propiedad intelectual (IP), que cayó 8.12% a 175.05 dólares, seguido por Micron Technology, fabricante estadounidense de semiconductores, memorias y soluciones de almacenamiento de datos, con una pérdida de 7.62% a 719.02 dólares.

Los papeles de otras empresas que también cayeron fueron los de Intel (-7.07%), Lam Research (-6.68%), Advanced Micro Devices (-5.58%), Applied Materials (-5.47%), KLA Corporation (-5.35%), NVIDIA (-4.12%), así como los de Broadcom (-3.92%).

El mercado redujo su exposición antes del reporte de ganancias de NVIDIA este martes.

Además, existen dudas sobre el futuro estratégico de la empresa tras las noticias relacionadas con la salida de Jensen Huang.