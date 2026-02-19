Recuperó FGE Zona Norte más del 55 por ciento de vehículos robados en los últimos tres años

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Vehículos Robados, regresó tres mil 438 vehículos con reporte de robo, a sus propietarios, lo que representa el 55.6 por ciento de efectividad en la recuperación de automotores robados en Ciudad Juárez.

Durante el año 2023, se recuperaron mil 180 vehículos robados; en el año 2024, mil 047, y en el año 2025, mil 211, mismos que fueron devueltos a sus dueños, quienes acreditaron la propiedad con factura del auto y/o pedimento de importación, en su caso, además, de presentar identificación oficial.

Los vehículos fueron recuperados mediante investigaciones, operativos en yonkes, recicladoras, vía pública y cateos, además, de los puestos a disposición de esta representación social por las diversas corporaciones de seguridad.

Durante el mencionado periodo, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, inició 6 mil 221 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo, de los cuales 662 fueron cometidos con violencia.

Para la prevención del citado delito, la Agencia Estatal de Investigación, recomienda colocar un dispositivo como corta corriente, cerciorarse que los vidrios y puertas estén debidamente cerradas, estacionarlos en lugares seguros e iluminados y no dejar objetos de valor que llamen la atención en el interior.