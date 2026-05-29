Recuperan vehículo, motocicleta y autoparte con reporte de robo en Jiménez y Allende

Derivado de las acciones para combatir el robo de vehículos, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperó dos automotores y una autoparte que contaban con reporte de robo.

En una primera intervención realizada en el municipio de Jiménez, sobre la Calzada Benito Juárez, los agentes ministeriales recuperaron una camioneta de la marca Mitsubishi, línea Xpander, color grafito, que momentos antes había sido reportada como robada en la calle Nicolás Hernández.

Mientras que en la calle Alfareros, en el municipio de Allende, los policías investigadores recuperaron una motocicleta de la marca Italika, línea Forza, modelo 2019, reportada como robada el 17 de agosto de 2022 en dicho municipio.

En el mismo lugar se encontró un cuadro perteneciente a una motocicleta de la marca Italika, línea 150, modelo 2024, que contaba con reporte de robo interpuesto en la ciudad de Chihuahua, el día 30 de octubre de 2024.

Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, así como las diligencias para la posterior entrega a sus propietarios.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia realizadas por los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.