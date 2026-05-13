Recuperan restos del segundo estadunidense desaparecido durante maniobras militares en Marruecos

Casablanca. Los restos del segundo soldado del ejército estadunidense desaparecido durante ejercicios militares en Marruecos han sido recuperados, informó el ejército este miércoles, poniendo fin a una operación de búsqueda multinacional en la que se desplegaron recursos aéreos, navales y de inteligencia artificial.

La soldado fue identificada como la especialista Mariyah Symone Collington, originaria de Taveres, Florida, según informó en un comunicado el Comando Militar de Estados Unidos en Europa y África. Tenía 19 años.

“Las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes trasladaron los restos del soldado en helicóptero marroquí a la morgue del Hospital Militar Moulay El Hassan en Guelmim, Marruecos”, se lee en el comunicado.

Collington era miembro de la tripulación de defensa aérea y antimisiles y estaba asignada a la Batería Charlie, 5.º Batallón, 4.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 10.º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército, Ejército de los Estados Unidos en Europa y África. Tenía 19 años.

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