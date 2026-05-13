Rechaza Corte atraer casos del colapso de la Línea 12 del Metro y de la saxofonista María Elena Ríos

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles atraer los casos sobre indemnizaciones a víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, el de la saxofonista María Elena Ríos y una nueva revisión del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar.

Los asuntos fueron sometidos a votación por separado, mediante Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA). Fueron desechados con votación dividida del Pleno y sin pronunciamiento alguno, pese a que en dos de ellos —el del Metro y el feminicidio— la atracción fue propuesta por ministros, mientras que el de la artista derivó de una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y cerca de 100 heridos, llegó a la Corte a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y posteriormente fue turnado al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

En él se proponía atraer el amparo directo de una de las víctimas, David Domínguez Quiroz, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que la Corte definiera criterios sobre cuándo un acuerdo reparatorio en materia civil garantiza una reparación integral y una indemnización justa para las víctimas.

Sin embargo, a favor de su atracción, sólo votaron Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa Mejía y María Estela Ríos González, frente a una mayoría de seis en contra.

Sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio con ácido, la FGR solicitó a la Corte atraer la revisión de seis amparos promovidos por los presuntos agresores, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, quienes buscan anular los procesos penales que enfrentan.

El punto central que se buscaba revisar era si, en el sistema penal acusatorio, una jueza sustituta puede invalidar todo el juicio oral y dejar sin efectos una absolución cuando el juez original fue suspendido antes de emitir la sentencia por escrito.

Pero el asunto fue rechazado por mayoría de cinco votos. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar debido a que previamente conoció del caso como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR. Sólo votaron a favor Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Cabe señalar que horas antes de la sesión pública, la artista oaxaqueña difundió una carta en la que expresó su confianza en que la SCJN atrajera su caso, a siete años del atentado que sufrió.

“En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca”, señaló al acusar al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal de usar su poder político y económico para influir en el proceso penal.

En un tercer asunto, el ministro presidente Aguilar Ortiz también propuso atraer un recurso para verificar el cumplimiento sin defectos de la sentencia de amparo dictada en mayo del año pasado por la extinta Primera Sala de la SCJN en el feminicidio de Sandra Camacho Aguilar. En esa resolución se anuló la condena de 50 años contra Javier Méndez Ovalle y se ordenó emitir una nueva con agravantes de género, además de garantizar la reparación integral del daño a los padres de la víctima y evitar su revictimización.

En contraste, en un cuarto caso, la mayoría del Pleno sí aceptó la solicitud de atracción promovida por la ministra Loretta Ortiz para determinar si procede el amparo indirecto inmediato en el caso de Diego Fernando Bonilla, ante la negativa del Ministerio Público de incorporar el dictamen conforme al Protocolo de Estambul y reabrir la investigación, pese a tratarse de un posible acto de imposible reparación y de una víctima en condición de vulnerabilidad.