Tribunal de EU suspende sanciones contra relatora de la ONU Francesca Albanese

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, informó este miércoles que un tribunal federal de Estados Unidos suspendió las sanciones impuestas en su contra, luego de una demanda presentada por su familia ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia.

Albanese compartió en redes sociales una imagen del fallo judicial junto con un mensaje en el que celebró la decisión. “¡Un tribunal estadunidense ha suspendido las sanciones impuestas en mi contra!”, escribió con emoción la relatora.

“Como dijo el juez: ‘Proteger la libertad de expresión siempre redunda en el interés público’”, añadió Albanese, quien también agradeció a su hija, a su esposo Massimiliano Cali y a quienes la apoyaron durante el proceso judicial. “Juntos somos uno”, señaló.

El documento judicial muestra que la demanda fue presentada por la hija menor de Albanese y por Cali contra el presidente Donald Trump y otros funcionarios federales, impugnando las sanciones y designaciones aplicadas contra la relatora.

Según el fallo, los demandantes argumentaron que las medidas fueron tomadas debido a las posturas públicas de Albanese y sus recomendaciones a la Corte Penal Internacional sobre posibles investigaciones de crímenes de guerra vinculados con Israel y ciudadanos estadunidenses. La resolución concede una suspensión preliminar mientras continúa el litigio.

Albanese ha sido una de las funcionarias de Naciones Unidas más críticas de la ofensiva israelí en Gaza y del respaldo de Washington a Israel, postura que le ha generado fuertes confrontaciones con autoridades israelíes y sectores políticos estadunidenses.