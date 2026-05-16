Recuperan en Operativo dos pick ups con reporte de robo y detienen a uno con droga en Matamoros

Descarta Fiscalía de Distrito Zona Sur enfrentamientos o ataques a las autoridades

Como resultado de los trabajos interinstitucionales de seguridad implementados en la región sur de la entidad, durante un operativo se recuperaron dos camionetas tipo pick up que contaban con reporte de robo y detuvieron en flagrancia a un masculino por posesión simple de narcóticos.

Las acciones tuvieron lugar ayer viernes 15 de mayo en coordinación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ejército Mexicano (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

Se desplegó un operativo para la disuasión de los delitos en los municipios de Allende, Matamoros y en la localidad de Ciénega de Ceniceros.

Fue en Ciénega de Ceniceros, en donde los elementos de seguridad encontraron abandonada una pick up marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2014, de color blanco, con reporte de robo interpuesto el 03 de mayo de 2025, en la localidad de Valerio, en el municipio de Valle de Zaragoza.

También se aseguró una pick up marca GMC, línea Sierra, modelo 2025, de color blanco, con reporte de robo vigente en Nevada, Estados Unidos, con fecha del 01 de julio de 2025.

En diversa diligencia realizada también en Ciénega de Ceniceros, se detuvo a Jaime C. V., de 25 años de edad, a quien, tras una revisión se le encontró un envoltorio de plástico con diversas porciones de marihuana entre sus pertenencias.

La Fiscalía informa que en ningún momento se registró enfrentamiento o algún ataque de personas armadas, siendo lo descrito los resultados del operativo implementado en esa zona.

La persona detenida, la droga y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y posterior entrega a sus propietarios.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).