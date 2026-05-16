Suben salario a maestros al 9%

Como en los viejos tiempos del priismo, la SEP anunció ayer en el evento del Día del Maestro, un aumento salarial de 9 por ciento para los maestros, que significa más del doble de la inflación (4.2 por ciento en 2025).

En medio de las críticas por el intento de ajuste del calendario escolar con el pretexto del Mundial de Futbol y con estadísticas que reflejan estancamiento en el aprovechamiento y la calidad de aprendizaje de estudiantes, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que el incremento es “una muestra de compromiso” de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el magisterio.El anuncio lo escuchó el líder del SNTE, Alfonso Cepeda

México se ubicó en la más reciente prueba PISA, de 2022, entre los tres países de la OCDE con peor desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.Y, según datos del Inegi, entre 2016 y 2024 el 40 por ciento de los estados aumentó la proporción de la población con rezago educativo.

El incremento salarial de ayer se hizo en un contexto de amagos del magisterio disidente de la CNTE de sabotear las clases durante el Mundial que arrancará en 25 días. En las marchas de protesta participó el ex funcionario de la SEP y promotor de la 4T, Marx Arriaga, responsable del diseño de libros de texto de educación básica cuestionados por sus errores y falta de rigor pedagógico.

Información tomada de Agencia Reforma