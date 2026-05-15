Anuncia Transporte modificaciones en rutas alimentadoras debido a marcha convocada por Morena

Los cambios en los recorridos serán a partir de las 13:00 horas por lo que se invita a la ciudadanía a estar atenta de la información oficial

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informó que este sábado 16 de mayo se aplicarán modificaciones temporales en la totalidad de las rutas urbanas, debido a una marcha política convocada por Morena que bloqueará distintos puntos de circulación.

Los ajustes iniciarán a partir de la 1 de la tarde y abarcarán circulación de norte a sur, de poniente a oriente, de sur al centro y de este a poniente, con el objetivo de mantener la operación del servicio y reducir afectaciones a las y los usuarios.

En los trayectos de norte a sur, Riberas, Nombre de Dios, Auxiliar Pistolas y Tec Industrial circularán desde la avenida Tecnológico, donde darán vuelta a la izquierda en la avenida Juan Escutia y a la derecha en la avenida Industrias.

Seguirán por Teófilo Borunda Norte hasta la Vialidad Sacramento, donde realizarán retorno en U para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Más adelante girarán a la derecha en la avenida Industrias y a la izquierda en la avenida Juan Escutia para reincorporarse finalmente a la avenida Tecnológico.

Tarahumara transitará por la avenida Industrias hasta Teófilo Borunda Norte, donde dará vuelta a la izquierda. Llegará a la Vialidad Sacramento para realizar retorno en U e incorporarse a Teófilo Borunda Sur.

Después circulará por la avenida Industrias, girará a la derecha y avanzará hasta la calle Sicomoro, donde dará vuelta a la izquierda y luego a la derecha en la calle Miguel Barragán para reincorporarse a su recorrido habitual.

Por su parte, Tec Colón circulará por la avenida La Junta en sentido sur, pasará por Puente Negro y al llegar a la calle Doblado realizará retorno en U para regresar por avenida La Junta. Avanzará hasta la calle Tamaulipas, donde dará vuelta a la izquierda, y después a la derecha en la avenida Heroico Colegio Militar. Más adelante girará a la izquierda en la avenida Juan Escutia para reincorporarse finalmente a la avenida Tecnológico.

Panamericana San Felipe utilizará la calle Trasviña y Retes, donde dará vuelta a la derecha en Teófilo Borunda Norte para dirigirse hacia la avenida Mirador. Ahí girará a la derecha hacia la avenida San Felipe y luego a la izquierda en la avenida Deza y Ulloa.

En tanto, Panamericana Mirador circulará por la avenida Mirador en sentido sur hasta la calle Cuauhtémoc, donde dará vuelta a la derecha. Después avanzará hacia la calle Miguel Ángel Olea para girar nuevamente a la derecha y seguir por Teófilo Borunda Sur hasta reincorporarse a la avenida Mirador.

Ruta 3 recorrerá la avenida Agustín Melgar hasta la avenida Industrias, donde girará a la derecha. Seguirá por Teófilo Borunda Norte hasta la Vialidad Sacramento, donde realizará retorno en U para reincorporarse a Teófilo Borunda Sur.

Después dará vuelta a la derecha en avenida Industrias y avanzará hasta la calle Mercurio, donde girará a la izquierda para incorporarse a la avenida Colón antes de regresar a la avenida Agustín Melgar.

En sentido de poniente a oriente, Zarco, Zootecnia, Martín López, Esperanza y Bolívar circularán por la calle J. Morón, donde darán vuelta a la izquierda en la calle Ernesto Talavera y nuevamente a la izquierda en la avenida Zarco.

Campesina y Circunvalación I Baja Zarco utilizarán la avenida Cuauhtémoc hasta el bulevar Díaz Ordaz, donde girarán a la izquierda para incorporarse a la calle Victoria.

Ramiro Valles, Rosario y Dale serán desviadas por la avenida 20 de Noviembre hasta la avenida Pacheco, donde darán vuelta a la izquierda para dirigirse hacia la avenida Juárez. Circunvalación II Sube transitará por la avenida 20 de Noviembre y la avenida Pacheco para incorporarse a Teófilo Borunda Sur.

Para los trayectos de sur al centro, Aeropuerto Jardines, Camino Real y Punta Oriente circularán por la avenida Independencia hasta la avenida 20 de Noviembre, donde girarán a la derecha para dirigirse hacia la avenida Pacheco.

Sierra Azul, Villa Juárez Centro, Urbi, Komatsu Directo y Chihuahua Portillo serán desviadas por la avenida 20 de Noviembre hasta la calle 20, donde darán vuelta a la derecha; después girarán a la izquierda en la calle Ignacio Ramírez y nuevamente a la izquierda en la calle 22.

Plan de Ayala Ávalos y Kennedy modificarán su circulación por la calle 12 hasta la avenida Pacheco, donde darán vuelta a la izquierda para dirigirse hacia la avenida Juárez.

En el regreso utilizarán la avenida Juárez, donde girarán a la izquierda en la avenida Pacheco y luego a la derecha en la avenida 20 de Noviembre para incorporarse a la calle 20, la calle Ignacio Ramírez y la calle 22.

Mármol y Komatsu Inverso también transitarán por la avenida 20 de Noviembre, la calle 20, la calle Ignacio Ramírez y la calle 22.

En tanto, 2 de Octubre circulará temporalmente por la avenida Pacheco hasta la avenida Juárez, donde girará a la izquierda; después avanzará hacia la avenida Colón para volver a girar a la izquierda y seguir por la calle Aldama antes de reincorporarse a la avenida Pacheco.

En sentido de este a poniente, Ramiro Valles, Rosario y Dale transitarán por la avenida Juárez hasta la avenida Pacheco, donde darán vuelta a la izquierda para incorporarse a la avenida 20 de Noviembre y continuar con su trayecto habitual.

La Subsecretaría de Transporte exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y mantenerse atenta a la información oficial sobre los cambios temporales en las rutas urbanas.