Hoy hay marcha vs Maru Campos; tome sus precauciones

Hoy a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa con rumbo al Palacio de Gobierno se prevé la marcha de un amplio contingente de ciudadanos en protesta contra la gobernadora Maru Campos.

Tome sus precauciones

La Operadora de Transporte (OTV) informa a las y los usuarios del sistema Bowí que este sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 1:30 de la tarde, se suspenderá temporalmente el servicio de la Ruta Troncal.

Lo anterior, con motivo de la marcha política convocada por el partido Morena.

El servicio se reanudará con normalidad en sus horarios habituales el domingo 17 de mayo a partir de las 6:00 de la mañana.

La OTV agradece la comprensión de las y los usuarios y recomienda tomar las precauciones necesarias para planificar sus traslados

Marcha pacífica, asegura Morena

De acuerdo con un comunicado que mandó Morena informó que esta marcha será pacífica, ya que marcharán por la seguridad, paz y en defensa de la soberanía, Asimismo, la dirigencia del Movimiento de Regenación Nacional reprobó que el Estado haya suspendido el transporte desde temprana hora.