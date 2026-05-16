Estará Destilichadero en 6 colonias del 18 al 23 de mayo

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 18 al 23 de mayo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes y el sábado de 9:00 a.m. al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 18 de Mayo

Colonia: Barrio de Londres

Cuadrante: 20 de Noviembre, calle 39a, Samaniego y calle 27a

Contenedor: calle 35a y Urquidi (Parque La Burrita)

Martes 19 de Mayo

Colonia: Pedro Domínguez

Cuadrante: Av. Los Portales, Mina Ronces Valles, Guadalupe Reza, Vialidad Los Nogales e Ignacio Rodríguez

Contenedor: Humberto Rodríguez y Del Alamillo

Miércoles 20 de Mayo

Colonia: La Noria

Cuadrante: Vista del Bosque, Nueva España, calle 70a y Puerto Benito Juárez

Contenedor: Noria del Refugio y La Noria

Jueves 21 de Mayo

Colonia: Obrera

Cuadrante: Degollado, Av. Venustiano Carranza, Méndez y Av. Pacheco

Contenedor: Nicolás Bravo (Parque Urueta)

Viernes 22 de Mayo

Colonia: La Joya

Cuadrante: calle 11a, Gabriel Teporaca, Ópalo, Vialidad CH-P y Blvd. Fuentes Mares

Contenedor: Emilio Gámiz y Ópalo

Sábado 23 de Mayo

Colonia: Ladrilleros Norte

Cuadrante: calle Del Adobe, calle Del Tabique, calle Del Terrato y calle Del Vidrio

Contenedor: Centro Comunitario Ladrilleros Norte, calle Del Adobe