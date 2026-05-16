Chihuahuenses bloquean paso a camiones que trasladaban a personas de otros estados del país a marcha vs Maru

Pobladores de la región Centro-sur del estado de Chihuahua desde ayer por la noche comenzaron a bloquear paso rumbo a la capital a camiones foráneos que llevaban a pasajeros de otros estados para participar en marcha en Defensa de la Soberanía organizada por Morena.

Se informa que este bloqueo continúa en la zona de Lázaro Cárdenas, aunque en algunos momentos se permite el paso parcial a vehículos pesados mientras los manifestantes valoran la situación.

”Defenderemos a la gobernadora”, dijo uno de los que encabezaron estos bloqueos.

Cabe informar que la marcha comenzará hoy a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa. Morena emitió desde ayer un comunicado que esta marcha será pacífica en defensa de la Soberanía y del mal Gobierno que a decir de ellos, el PAN en Chihuahua no está haciendo.