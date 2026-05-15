Reconoce Estado compromiso y trayectoria de 325 docentes estatales

Entregaron estímulos económicos y reconocimientos por años de servicio al magisterio estatal

Como reconocimiento al compromiso y trayectoria de las y los trabajadores de la educación, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), entregó estímulos económicos por más de 21 millones 118 mil pesos a 325 docentes estatales.

Durante una ceremonia realizada en el Centro de Exposiciones y Convenciones, docentes y directivos del subsistema estatal recibieron distinciones por 28 y 30 años de servicio en educación básica, así como reconocimientos por antigüedad, de 15 a 28 años, en el nivel superior.

El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que reconocer la labor de las y los integrantes del subsistema estatal representa valorar años de esfuerzo, preparación y servicio en las aulas, además de dignificar una profesión fundamental para la sociedad.

A su vez, el secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, reconoció al personal homenajeado por su dedicación y trayectoria en favor de la educación en Chihuahua.

Además de los estímulos por años de servicio, las autoridades entregaron la prestación denominada “Seguro de Retiro Mutualista” a 355 trabajadoras y trabajadores de la educación del subsistema estatal.

Durante la ceremonia también se rindió un reconocimiento especial al profesor Pedro Covarrubias Pizarro, quien ingresó a la Rotonda de Maestros Ilustres por sus aportaciones al sector educativo.

En representación de las y los docentes homenajeados, la maestra Perla Ivette Carmona Nájera agradeció el respaldo otorgado al magisterio y resaltó la importancia de invertir en educación para fortalecer a la sociedad.