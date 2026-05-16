Número dos de ISIS fue abatido, según Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el supuesto segundo al mando del grupo yihadista ISIS, Abu-Bilal al-Minuki, fue abatido en una operación conjunta entre fuerzas estadounidenses y nigerianas.

“Esta noche, bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo: Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS”, escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario aseguró que el presunto terrorista ya no podrá “aterrorizar al pueblo africano ni ayudar a planificar operaciones contra estadounidenses”.Además, sostuvo que la eliminación de al-Minuki deja las operaciones globales del Estado Islámico “muy mermadas” y agradeció al Gobierno de Nigeria por su colaboración en la misión.

Información tomada de Agencia Reforma