Recuperan en Guadalupe y Calvo pick up robada en la ciudad de Chihuahua

– En el interior del vehículo se encontraron mil cartuchos calibre 7.62 X 39

Derivado de la estrategia de seguridad implementada en la región sur de la entidad, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) desplegadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, recuperaron una pick up marca Chevrolet, línea Silverado, de color negro, reportada como robada el 04 de marzo de 2025 en la ciudad de Chihuahua.

La acción tuvo lugar ayer jueves, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, realizaban operativos para la disuasión de los delitos en la localidad de Rancho de Enmedio.

En el citado lugar, los efectivos encontraron el referido automotor, en cuyo interior se localizó una mochila con patrones de pixelado en color café, la cual contenía mil cartuchos útiles calibre 7.62 x 39.

En apego a los protocolos de actuación, la camioneta y los cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos de esta representación social, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos.