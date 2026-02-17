Recuperan en Balleza vehículo robado horas antes en Guachochi

Como resultado de una oportuna intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recuperaron un automóvil de la marca Toyota, línea Camry, modelo 2012, de color blanco, poco después de que fue reportado en el municipio de Guachochi.

El reporte se recibió ayer lunes 16 de febrero y de inmediato los agentes ministeriales desplegaron un operativo de búsqueda del automotor, localizándolo poco tiempo después, abandonado en la localidad de Metatitos, en el municipio de Balleza.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que se encargará de las investigaciones correspondientes y de las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.