Recupera operativo conjunto en Villa López, automóvil robado

– Contaba con reporte de robo en Estados Unidos

En un operativo conjunto integrado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, fue recuperado un automóvil de la marca Dodge, línea Challenger, modelo 2013, color gris que contaba con reporte de robo.

La acción tuvo lugar cuando las autoridades realizaban trabajos para la disuasión de los delitos en el municipio de Villa López, y encontraron dicho vehículo abandonado en la calle Mariano Abasolo.

En la revisión de los números de serie se conoció que fue robado el 02 de abril de 2025 en la ciudad de West Valley, Utah, en los Estados Unidos.

La unidad fue asegurada y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes y diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos coordinados y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.