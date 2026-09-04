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Detenido por delitos contra la salud en Parral

En continuidad con las acciones de combate al narcomenudeo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Juan de Dios G.V., de 52 años de edad, por posesión simple de narcóticos.

Fue detenido en flagrancia en el cruce de las calles Primavera e Invierno, de la colonia Kennedy, ya que traía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con diversas porciones de cristal.

Tras informarle sus derechos, el detenido, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que determinará su situación legal conforma a los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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