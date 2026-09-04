Fortalecen UACH y Pronatura Noreste colaboración para la conservación de murciélagos

–Firman convenio general de colaboración para impulsar investigación, monitoreo ecológico, educación ambiental y proyectos de conservación de la biodiversidad.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Pronatura Noreste A.C. formalizaron un Convenio General de Colaboración que permitirá fortalecer el trabajo conjunto en materia de investigación científica, conservación de la biodiversidad, monitoreo ecológico, educación ambiental y vinculación social, con especial énfasis en la protección y conservación de los murciélagos.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos reconoció la importancia de fortalecer la cooperación institucional y de permear en la comunidad estudiantil el compromiso con la conservación de la naturaleza, así como impulsar la investigación científica como una herramienta para atender los retos ambientales. Destacó que este tipo de alianzas permiten llevar el trabajo universitario más allá de las aulas y generar acciones que contribuyan al bienestar de los ecosistemas.

Durante la firma, la Mtra. Rocío del Carmen Flores Carrete, directora de Proyectos Estratégicos Universitarios, destacó la trayectoria y los esfuerzos que se han realizado en favor del medio ambiente, al señalar que la suma de capacidades entre instituciones permite hacer más por la conservación de la naturaleza y por el futuro de las nuevas generaciones.

El director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, Ph.D. Alfredo Pinedo Álvarez, destacó que este convenio representa una oportunidad para fortalecer la participación de la comunidad universitaria en proyectos de conservación y sostenibilidad, al vincular el conocimiento científico con acciones concretas en favor de la biodiversidad. Señaló que la Facultad mantiene una participación activa en temas relacionados con el manejo y conservación de los recursos naturales, por lo que esta alianza permitirá ampliar las oportunidades de investigación, colaboración y formación de estudiantes.

Por su parte, Rosario Álvarez Gutiérrez, directora general y representante legal de Pronatura Noreste, destacó que la colaboración permitirá impulsar iniciativas que requieren continuidad y trabajo permanente, además de fortalecer el vínculo entre sitios emblemáticos para la conservación en Chihuahua y Nuevo León. Señaló que Pronatura Noreste ha desarrollado proyectos relacionados con pastizales, ganadería y aves, áreas en las que ha encontrado en la UACH un aliado estratégico.

Uno de los principales objetivos del convenio será consolidar la colaboración para la conservación de los murciélagos, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. Asimismo, se busca fortalecer la cooperación binacional México–Estados Unidos mediante acciones conjuntas entre las reservas de Bracken Cave, en Texas; Cueva de La Boca, en Nuevo León, y el Santuario de los Murciélagos de Santa Eulalia, en Chihuahua.

Esta alianza contempla el intercambio científico, el monitoreo de colonias migratorias y el desarrollo de estrategias conjuntas para la protección de estas especies, además de generar oportunidades para proyectos de investigación, educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

Como parte de las actividades, representantes de ambas instituciones realizaron un recorrido por el Sitio Ramsar “Manantiales Geotermales de Julimes”, donde conocieron las acciones de conservación y las posibilidades para desarrollar proyectos conjuntos de investigación y monitoreo ambiental.

La jornada concluyó con una visita técnica al Santuario de los Murciélagos en la mina de Santo Domingo, en Santa Eulalia, donde se presentaron las acciones de monitoreo científico, conservación del refugio y el proyecto binacional para la protección de murciélagos migratorios.