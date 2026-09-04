Vamos a explorar las posibilidades de construir un gran proyecto para Chihuahua: Daniela Álvarez por reunión con dirigente del PRI

Después de que el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, revelara que tendrá una reunión el próximo lunes con Daniela Álvarez, su homóloga del PAN confirmó dicho encuentro en el que, dijo, “vamos a explorar las posibilidades de construir un gran proyecto para Chihuahua”.

“Es la primera reunión. Yo he sido muy transparente y muy sincera con ustedes siempre. Y cuando me preguntaban, oye Daniela, ya hay algún tema, algún avance. La realidad es que no, no se había dado. Y justo se da en este contexto en donde el presidente nacional Jorge Romero hace un anuncio desde La Paz, en donde él dice que se le va a permitir, en síntesis, que se les va a permitir a los Comités Directivos Estatales explorar estas posibilidades”, destacó Daniela Álvarez.

La jefa panista agregó que “yo como presidente estatal del PAN en el estado de Chihuahua, pues por supuesto que quiero explorar las posibilidades de construir un gran proyecto. Más allá de darles algún término jurídico electoral, yo creo que lo que está de por medio es mucho más grande que cualquier aspiración personal de cualquier compañero o compañero de partido. Es justo buscar un gran proyecto, un gran bloque que nos permita seguir avanzando y seguir dándole a los chihuahuenses las mejores opciones”.

“Esta es la primera reunión porque luego también leo de que ya se van a repartir las candidaturas, y cómo se van a repartir, y en realidad es un desayuno informal, es la primera plática. El primer acercamiento que ya es público y por supuesto que estaremos compartiendo los detalles que surjan de esta reunión que tendremos el lunes”, explicó Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN.