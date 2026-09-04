Pasará 44 años y 10 meses en prisión por feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 44 años y 10 meses de prisión, dictada en contra de Joel Efraín C.G., quien en un juicio oral fue declarado penalmente responsable del delito de feminicidio agravado que cometió a su pareja sentimental.

Durante el juicio, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios demostró ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que el ahora sentenciado privó de la vida a la víctima con golpes que le causaron la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Por medio de las investigaciones ministeriales, se pudo determinar que el 19 de noviembre del 2024, agredió a la víctima en el interior de un domicilio de la colonia Integración en la ciudad de Chihuahua, y que posteriormente, la abandonó en un nosocomio ya sin signos vitales.

El caudal probatorio invocado por la representación social fue determinante para demostrar la participación de Joel Efraín C.G., en los citados hechos por los que fue detenido el 25 de noviembre del 2024, mediante una orden de aprehensión cumplimentada en la colonia Punta Naranjos en la ciudad de Chihuahua, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras ser juzgado y declarado culpable, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán