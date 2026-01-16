Recupera Occidente dos vehículos con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo reciente, en el municipio de Cuauhtémoc.

En la calle 28 y Nuevo León, localizaron una pick up de la marca Chevrolet, 1500, modelo 1989, color blanco, que contaba con reporte de robo interpuesto el día 31 de diciembre de 2025.

La otra intervención fue en las calles 56 y Águilas de colonia Tierra y Libertad, en donde localizaron un vehículo de la marca Nissan, línea Altima, modelo 2005, color arena, con reporte de robo del día 10 de enero del 2026.

Los vehículos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, para el seguimiento de las investigaciones y las diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.