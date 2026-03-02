Recupera material de construcción con valor de 170 mil pesos en Parral

En seguimiento los trabajos de investigación para el esclarecimiento de un robo cometido en el municipio de Hidalgo del Parral, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, cumplimentó una orden de cateo en un predio ubicado en el kilómetro 362 de la carretera Panamericana.

Como resultado de la intervención encabezada por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Personal del Ejército Mexicano, se logró recuperar 3 mil 320 ladrillos de madera utilizados para la construcción de cabañas, con valor de 170 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el propietario de dichos objetos, los tenía almacenados en un inmueble arrendado, pero repentinamente, el dueño del lugar le negó el acceso y se negó a entregarle dichos materiales.

Por medio de las indagatorias coordinadas por esta representación social, y en seguimiento a esa información, se obtuvo la orden judicial para recuperar ese bien y efectuar las diligencias correspondientes para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los trabajos y diligencias realizadas por esta Fiscalía y sus elementos policiacos, se combate el delito de robo y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.